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Оккупанты разбомбили школу в Изюме, есть пострадавший (фото)

Изюм, Среда 27 марта 2024 09:59
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Оккупанты разбомбили школу в Изюме, есть пострадавший (фото) Фото: россияне разрушили гимназию в Изюме (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики атаковали город Изюм Харьковской области дронами. В результате атаки разрушена местная гимназия и дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру Telegram.

По данным правоохранителей, около 3:15 27 марта россияне ударили беспилотниками по Изюму. Специалисты изъяли обломки трех дронов.

В результате атаки была повреждена гимназия и соседние дома. Из-за удара врага ранения получили 62-летний мужчина - охранник образовательного учреждения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: оккупанты ударили по Изюму дронами (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстрел Украины в ночь на 27 марта

В ночь на 27 марта Россия выпустила по Украине 13 дронов-камикадзе типа "Шахед". Пуски были из Курской области России.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 10 вражеских дронов. ПВО работало в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что россияне наносят точечные удары, вероятно, для того, чтобы усложнить работу ПВО.

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