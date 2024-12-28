Окупанти розбігаються? Командування РФ примушує продовжувати контракти, - "АТЕШ"
Російське командування на окупованій частині Херсонської області змушує військових продовжувати контракти. В іншому разі їм не дають відпустки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Як повідомив агент "АТЕШ" із числа морпіхів 61-ї окремої бригади морської піхоти, на солдатів тиснуть і відпустку дають тільки тим, хто погоджується на продовження контракту.
"При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт або уникнути його продовження", - йдеться в повідомленні.
На такі заходи командування йде через проблеми з набором "добровольців". Водночас наростають проблеми із забезпеченням, гроші виплачують із затримками, а в разі загибелі на полі бою немає гарантій, що не залишать там і не запишуть як "зниклого безвісти".
"Ми бачимо дедалі більше підтверджень того, що російські командири не зважають на втрати і ставляться до своїх людей насамперед як до ресурсу. Тому цілком очікувано, що люди відмовляються подовжувати контракти", - додали в "АТЕШ" і пропонують морпіхам приєднатися до руху, щоб наблизити завершення війни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизани провели розвідку на заводі "Кремній ЕЛ" у Брянську. Який забезпечує електронікою російські ракети та винищувачі і вже був атакований Силами оборони України.
А до цього виявили нові укріплення окупантів у Криму
"АТЕШ" - це партизанський рух, сформований на тлі російського вторгнення в Україну на окупованих територіях і в Росії. Назва перекладається з кримськотатарської мови як "вогонь".
Партизани займаються розвідкою в Криму, на інших територіях і передають українським військовим інформацію про системи ППО, військові бази і склади, переміщення і склад військ. У руху є свої інформатори в російській армії.
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