Оккупанты разбегаются? Командование РФ принуждает продлевать контракты, - "АТЕШ"

Как сообщил агент "АТЕШ" из числа морпехов 61-й отдельной бригады морской пехоты, на солдат давят и отпуск дают только тем, кто соглашается на продление контракта.

"При этом все больше военнослужащих пытается сбежать из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления", - говоорится в сообщении.

На такие меры командование идет из-за проблем с набором "добровольцев". В то же время нарастают проблемы с обеспечением, деньги выплачивают с задержками, а в случае гибели на поле боя нет гарантий, что не оставят там и не запишут как "пропавшего без вести".

"Мы видим все больше подтверждений того, что российские командиры не считаются с потерями и относятся к своим людям в первую очередь как к ресурсу. Поэтому вполне ожидаемо, что люди отказываются продлевать контракты", - добавили в "АТЕШ" и предлагают морпехам присоединиться к движению, чтобы приблизить завершение войны.