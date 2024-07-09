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Окупанти роблять чоловіків "казаками" для внесення у мобрезерв, - ЦНС

Фото: росіяни перетворюють на "казаків" чоловіків на окупованих територіях (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованих районах Херсонської області загарбники ввели план розвитку "казачества" для поповнення мобілізаційного резерву армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що план передбачає залучення всіх жителів регіону чоловічої статі до так званих "казачих" кооперативів. Головна мета кампанії - поповнити мобілізаційний ресурс окупантів. 

"Відомо, що у Кремлі зареєстрований законопроект, який передбачає внесення всіх "казаків" до мобілізаційного людського резерву армії РФ. Раніше для потрапляння у такий резерв кожен громадянин повинен був в індивідуальному порядку укласти договір із Міннападом (Міноборони РФ. - ред.). Тепер це буде стадний договір", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає українців, що мешкають на ТОТ, не вступати до таких "організацій".

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

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Крім того, в Запорізькій області окупанти видають "ліцензії" на розграбування надр України.

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