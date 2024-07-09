Окупанти роблять чоловіків "казаками" для внесення у мобрезерв, - ЦНС

У тимчасово окупованих районах Херсонської області загарбники ввели план розвитку "казачества" для поповнення мобілізаційного резерву армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що план передбачає залучення всіх жителів регіону чоловічої статі до так званих "казачих" кооперативів. Головна мета кампанії - поповнити мобілізаційний ресурс окупантів.
"Відомо, що у Кремлі зареєстрований законопроект, який передбачає внесення всіх "казаків" до мобілізаційного людського резерву армії РФ. Раніше для потрапляння у такий резерв кожен громадянин повинен був в індивідуальному порядку укласти договір із Міннападом (Міноборони РФ. - ред.). Тепер це буде стадний договір", - йдеться у повідомленні.
Центр національного спротиву закликає українців, що мешкають на ТОТ, не вступати до таких "організацій".
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