RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты делают мужчин "казаками" для внесения в мобрезерв, - ЦНС

Фото: россияне превращают в "казаков" мужчин на оккупированных территориях (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированных районах Херсонской области захватчики ввели план развития "казачества" для пополнения мобилизационного резерва армии РФ.

Отмечается, что план предусматривает привлечение всех жителей региона мужского пола в так называемые "казачьи" кооперативы. Главная цель кампании - пополнить мобилизационный ресурс оккупантов.

"Известно, что в Кремле зарегистрирован законопроект, который предусматривает включение всех "казаков" в мобилизационный людской резерв армии РФ. Ранее для попадания в такой резерв каждый гражданин должен был в индивидуальном порядке заключить договор с Миннападением (Минобороны РФ. - ред.). Теперь это будет стадный договор", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает проживающих на ВОТ украинцев, не вступать в такие "организации".

Ситуация на временно оккупированных территориях

Российские захватчики присваивают звания кандидатов в мастера спорта от РФ по пропагандистским мотивам.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты выдают "лицензии" на разграбление недр Украины.

А беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины