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Окупанти реєструють "гастролерів-виборців" для фальсифікацій голосування, - ЦНС

Укрїна , Середа 31 січня 2024 16:10
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Окупанти реєструють "гастролерів-виборців" для фальсифікацій голосування, - ЦНС Фото: окупанти реєструють гастролерів-виборців для фальсифікацій голосування (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорізькій області почалася т. зв. реєстрація виборців на "вибори президента РФ". Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають в ЦНС, йде активна реєстрація "мертвих душ" з метою продемонструвати нібито легальність "виборів" на тимчасово окупованій території, які "відвідують" дільниці.

"Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", - пояснюють логіку окупантів.

Центр національного спротиву закликав ігнорувати "вибори" й не відкривати двері російським солдатам при обході будинків в дні "голосувань".

"Вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.

Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.

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