Окупанти реєструють "гастролерів-виборців" для фальсифікацій голосування, - ЦНС
В Запорізькій області почалася т. зв. реєстрація виборців на "вибори президента РФ". Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на вибори на тимчасово окупованих регіонах гастролерів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначають в ЦНС, йде активна реєстрація "мертвих душ" з метою продемонструвати нібито легальність "виборів" на тимчасово окупованій території, які "відвідують" дільниці.
"Таким чином ворог сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", - пояснюють логіку окупантів.
Центр національного спротиву закликав ігнорувати "вибори" й не відкривати двері російським солдатам при обході будинків в дні "голосувань".
"Вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях
8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.
Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року.
За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.
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