ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты регистрируют "гастролеров-избирателей" для фальсификаций голосования, - ЦНС

Украина, Среда 31 января 2024 16:10
UA EN RU
Оккупанты регистрируют "гастролеров-избирателей" для фальсификаций голосования, - ЦНС Фото: оккупанты регистрируют гастролеров-избирателей для фальсификаций голосования (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожской области началась т.н. регистрация избирателей на "выборы президента РФ". Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Для того, чтобы повысить явку, россияне активно регистрируют на выборы на временно оккупированных регионах гастролеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ЦНС, идет активная регистрация "мертвых душ" с целью продемонстрировать якобы легальность "выборов" на временно оккупированной территории, "посещающих" участки.

"Таким образом, враг надеется нарисовать себе видимость 80% явки в захваченных регионах", - объясняют логику окупантов.

Центр национального сопротивления призвал игнорировать выборы и не открывать двери российским солдатам при обходе домов в дни голосований.

"Выборы" президента РФ на временно оккупированных территориях

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты РФ.

Победа в выборах позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

По решению российской ЦИК, выборы президента в России впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
Пакет документов и направление. Как военному пройти МСЭК и для чего это нужно
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России