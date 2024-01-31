Оккупанты регистрируют "гастролеров-избирателей" для фальсификаций голосования, - ЦНС

В Запорожской области началась т.н. регистрация избирателей на "выборы президента РФ". Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Для того, чтобы повысить явку, россияне активно регистрируют на выборы на временно оккупированных регионах гастролеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ЦНС, идет активная регистрация "мертвых душ" с целью продемонстрировать якобы легальность "выборов" на временно оккупированной территории, "посещающих" участки.

"Таким образом, враг надеется нарисовать себе видимость 80% явки в захваченных регионах", - объясняют логику окупантов.

Центр национального сопротивления призвал игнорировать выборы и не открывать двери российским солдатам при обходе домов в дни голосований.