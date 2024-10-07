Окупанти в райні Покровська втратили не менше п'яти дивізій бронемашин та танків, - ISW

Російські війська втратили понад 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року.

З жовтня 2023 року Росія втратила 539 танків і 1 020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій.

Особливо важкими втрати виявилися влітку 2024 року, коли російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки та в інших районах Донецької області.

Українські сили знищили 381 танк і 835 бойових машин піхоти. Крім того, Росія втратила 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню, 11 артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Аналітики зазначили, що ці дані можуть бути занижені, оскільки не всі втрати російської техніки були зафіксовані візуально. Фактичні цифри, ймовірно, вищі.