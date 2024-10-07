RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Оккупанты в райне Покровска потеряли не менее пяти дивизий бронемашин и танков, - ISW

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска потеряли в районе Покровска не менее пяти дивизий бронемашин и танков с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и в ходе активизации наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.

Российские войска потеряли более 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе Донецкой области с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года.

С октября 2023 года Россия утратила 539 танков и 1 020 боевых машин пехоты в ходе активных боевых действий.

Особенно тяжелыми потери оказались летом 2024 года, когда российские войска продолжили наступление на запад от Авдеевки и в других районах Донецкой области.

Украинские силы уничтожили 381 танк и 835 боевых машин пехоты. Кроме того, Россия потеряла 26 боевых машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня, 11 артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Аналитики отметили, что эти данные могут быть занижены, так как не все потери российской техники были зафиксированы визуально. Фактические цифры, вероятно, выше.

 

Ситуация на фронте

По информации Генштаба, за последние сутки на линии фронта произошло 141 боевое столкновение. Российские оккупанты активно атаковали на Покровском и Кураховском направлениях, где было отражено 21 и 18 вражеских атак соответственно.

Кроме того, украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", стоимость которого превышает 10 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеПокровскДонецкая область