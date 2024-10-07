Оккупанты в райне Покровска потеряли не менее пяти дивизий бронемашин и танков, - ISW

Российские войска потеряли более 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе Донецкой области с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года.

С октября 2023 года Россия утратила 539 танков и 1 020 боевых машин пехоты в ходе активных боевых действий.

Особенно тяжелыми потери оказались летом 2024 года, когда российские войска продолжили наступление на запад от Авдеевки и в других районах Донецкой области.

Украинские силы уничтожили 381 танк и 835 боевых машин пехоты. Кроме того, Россия потеряла 26 боевых машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня, 11 артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Аналитики отметили, что эти данные могут быть занижены, так как не все потери российской техники были зафиксированы визуально. Фактические цифры, вероятно, выше.