Окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя

Цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується.

Старий закликав мешканців залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що внаслідок обстрілу є постраждалі. Їхню кількість поки не назвали.

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