Оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в Запорожье: под завалами люди

Российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
Старух призвал жителей оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Обновлено 05:40
В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые дома. Точное количество пострадавших еще не известно.
Обновлено 06:21
Оккупанты выпустили по жилым многоэтажкам 7 ракет. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди. Спасательные службы работают на местах.
Школы и больницы готовятся принимать пострадавших.
Напомним, российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В городе работает система ПВО. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате обстрела есть пострадавшие. Их количество пока не назвали.
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