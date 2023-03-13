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Окупанти ракетами накрили школу в Авдіївці, є загибла

Фото: окупанти обстріляли школу в Авдіївці 13 березня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 березня, російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - розповів він.

Як повідомлялось, 13 березня, російські окупанти вже тричі обстріляли Авдіївку. Також завдали авіаракетного удару по території АКХЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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АвдіївкаДонецька область