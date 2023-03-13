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Оккупанты ракетами накрыли школу в Авдеевке, есть погибшая

Фото: оккупанты обстреляли школу в Авдеевке 13 марта (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Есть погибший человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", – рассказал он.

Как сообщалось, 13 марта, российские оккупанты уже трижды обстреляли Авдеевку. Также нанесли авиаракетный удар по территории АКХЗ.

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АвдеевкаДонецкая область