Оккупанты ракетами накрыли школу в Авдеевке, есть погибшая

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Есть погибший человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке. Погибла местная жительница", – рассказал он.
Как сообщалось, 13 марта, российские оккупанты уже трижды обстреляли Авдеевку. Также нанесли авиаракетный удар по территории АКХЗ.
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