Окупанти проводять подомові обходи та вилучають українські паспорти, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема, окупанти ходять по домівках населення й вимагають отримувати документацію прав власності й таке інше відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати. Паспорт також відбирають в тих хто потрапив до катівні й не повертають після звільнення.

"Зауважимо, знищення самоідентифікації є однією з ознак геноциду. Також варто наголосити, що росіяни використовують потім відібрані паспорти для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України", - додали у ЦНС.