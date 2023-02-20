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Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта, - ЦНС

Фото: Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и тому подобное в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства", - говорится в сообщении.

При этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства, украинский паспорт тоже требуют сдавать. Паспорт также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после увольнения.

"Заметим, уничтожение самоидентификации является одним из признаков геноцида. Также следует отметить, что россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", - добавили в ЦНС.

Напомним, что военные Российской Федерации начали угрожать пенсионерам в Херсонской области прекратить выплату пенсий, если те не примут российский паспорт.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, насильно получивших паспорта РФ, в письменном виде отказаться от украинского гражданства.

В Бриловке и Новокиевке временно оккупированной Херсонской области фиксируются попытки российских захватчиков отобрать жилье у местного населения.

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