Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В частности, оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и тому подобное в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства", - говорится в сообщении.
При этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства, украинский паспорт тоже требуют сдавать. Паспорт также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после увольнения.
"Заметим, уничтожение самоидентификации является одним из признаков геноцида. Также следует отметить, что россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", - добавили в ЦНС.
Напомним, что военные Российской Федерации начали угрожать пенсионерам в Херсонской области прекратить выплату пенсий, если те не примут российский паспорт.
Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, насильно получивших паспорта РФ, в письменном виде отказаться от украинского гражданства.
В Бриловке и Новокиевке временно оккупированной Херсонской области фиксируются попытки российских захватчиков отобрать жилье у местного населения.
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