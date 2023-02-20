Оккупанты проводят подомовые обходы и изымают украинские паспорта, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, оккупанты ходят по домам населения и требуют получать документацию прав собственности и тому подобное в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии российского гражданства", - говорится в сообщении.

При этом украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства, украинский паспорт тоже требуют сдавать. Паспорт также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после увольнения.

"Заметим, уничтожение самоидентификации является одним из признаков геноцида. Также следует отметить, что россияне используют затем отобранные паспорта для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины", - добавили в ЦНС.