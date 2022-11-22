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Окупанти проводять перегрупування військ у Запорізькій області: відомі деталі

Ілюстративне фото: окупанти проводять перегрупування військ у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти розпочали перегрупування своїх військ поблизу міста Молочанськ (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, підрозділи окупантів вивели з окремих позицій неподалік Молочанська. Також було знято деякі блокпости.

Фото: Молочанськ на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму.

Також ми писали, що20 листопада біля залізничної станції, яка знаходиться біля Мелітополя, прогриміли три потужні вибухи.

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