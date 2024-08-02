Окупанти просунулися поблизу Сватового, Часового Яру і коло Донецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Бої тривали біля Глибокого, Вовчанська та Тихого 31 липня та 1 серпня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" 1 серпня заявили, що війська РФ нібито відновили обмежені позиції в центрі Вовчанська.

Також російські блогери стверджували, що 1 серпня путінські війська начебто відбили українські контратаки під Глибоким.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що війська РФ просунулися на схід від Надії.

Російський "воєнкори" розповідав, що війська РФ також просунулися на південний схід від Синьківки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Степової Новоселівки, Берестового, Піщаного, Колісинківки, Стельмахівки та Андріївки, поблизу Новосергіївки, Макіївки та Невського, а також біля Торського 31 липня та 1 серпня.

Російські "воєнкори" 1 серпня опублікували кадри, на яких нібито показано, як російські літаки завдають удару по українській переправі через річку Оскіл поблизу Осинового ракетою Х-38.

Експерти припускають, що це, ймовірно, є частиною постійних російських зусиль з порушення логістики ЗСУ через річку Оскіл та для ізоляції простору на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Операція №3 - Донецька область

Повідомляється, що російські окупанти на Сіверському напрямку стикаються з переважанням українських безпілотників на цій ділянці фронту.

Російський "воєнкор" 1 серпня заявив, що ситуація на Сіверському напрямку є "катастрофічною", і що війська РФ зазнають великих втрат через використання українських безпілотників, які гальмують просування росіян.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти 1 серпня безуспішно атакували в районі Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного та Івано-Дар'ївки.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від каналу Сіверський Донець - Донбас на північ від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що окупанти просунулися далі на захід через канал у районі, де він проходить під землею на північ від Жовтневого мікрорайону у Часовому Ярі.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що біля каналу тривають запеклі бої.

Російські блогери продовжували стверджувати, що війська РФ зміцнюють позиції на околицях Жовтневого та Нового мікрорайонів у східній околиці Часового Яру, хоча в ISW поки не спостерігали візуального підтвердження того, що російські війська діють у цих районах.

Кілька російських джерел також стверджували, що ЗСУ нібито відступили з Кліщіївки, і що російські сили зміцнюють позиції в цьому районі.

У звіті зазначається, що Кліщіївка певний час, ймовірно, була суперечливою "сірою зоною".

У Генштабі ЗСУ повідомили про продовження російських атак поблизу Богданівки, біля Іванівського, біля Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що 1 серпня війська РФ просунулися на Торецькому напрямку, але це просування не підтверджено.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в межах Залізного та нібито захопили терикон Артема на околиці між Залізним і Торецьком.

Російські джерела стверджували, що війська РФ також начебто захопили нові позиції, в тому числі на деяких заводах і в промислових районах у центрі Нью-Йорка. Однак в ISW ще не знайшло візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що окупанти захопили будинок у північній Парасковіївці.

Декілька російських і західних джерел стверджували, що війська РФ захопили додаткову територію в межах північно-західної Красногорівки, та фактично контролюють усе місто.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження російських наступальних операцій в районі Красногорівки та Георгіївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

1 серпня окупанти продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники завдали ударів поблизу Великої Новосілки, Нескучного та Новодонецького.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакують на південь від Великої Новосілки вздовж лінії Урожайне - Старомайорське.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що останніми днями над окупованим Маріуполем активізувалася діяльність російської авіації, зокрема в напрямку Волноваського району.

Російські опозиційні ЗМІ поширили кадри, на яких російські солдати, як повідомляється, які дислокувалися в Старомайорському, скаржаться на значні втрати та нестачу їжі.

Російські блогери здебільшого спростували заяви про те, що ЗСУ збили російський вертоліт Мі-8 за допомогою безпілотника під час зльоту в Донецьку 31 липня. Деякі "воєнкори" стверджували, що для збиття гелікоптера українські сили використовували ракету, а не безпілотник.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували наступальні дії біля Вербового та біля Малої Токмачки на заході Запорізької області 1 серпня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися в районі 4 км завширшки та до 800 метрів у глибину на північний захід і захід від Роботиного.

Російські загарбники продовжували наступ на лівому березі Херсонської області та на островах у дельті річки Дніпро 31 липня та 1 серпня, але без змін на лінії фронту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше ввечері 1 липня у Генеральному штабі у звіті розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що російські загарбники найбільше штурмують позиції Сил оборони України на Покровському та Торецькому напрямках у Донецькій області.

Також раніше стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ не дали окупантам прорватися в один із населених пунктів на Торецькому напрямку. Воїни ССО показали відео, як не дали ворогу здійснити прорив.