Оккупанты продвинулись вблизи Сватово, Часового Яра и около Донецка: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Бои продолжались возле Глубокого, Волчанска и Тихого 31 июля и 1 августа, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" 1 августа заявили, что войска РФ якобы восстановили ограниченные позиции в центре Волчанска.

Также российские блогеры утверждали, что 1 августа путинские войска якобы отразили украинские контратаки под Глубоким.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись юго-западнее Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что войска РФ продвинулись к востоку от Надежды.

Российский "военкоры" рассказывал, что войска РФ также продвинулись юго-восточнее Синьковки, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Степной Новоселовки, Берестового, Песчаного, Колисинковки, Стельмаховки и Андреевки, вблизи Новосергеевки, Макеевки и Невского, а также возле Торского 31 июля и 1 августа.

Российские "военкоры" 1 августа опубликовали кадры, на которых якобы показано, как российские самолеты наносят удар по украинской переправе через реку Оскол вблизи Осиново ракетой Х-38.

Эксперты предполагают, что это, вероятно, является частью постоянных российских усилий по нарушению логистики ВСУ через реку Оскол и для изоляции пространства на линии Купянск - Сватово - Кременная.

Операция №3 - Донецкая область

Сообщается, что российские оккупанты на Северском направлении сталкиваются с преобладанием украинских беспилотников на этом участке фронта.

Российский "военкор" 1 августа заявил, что ситуация на Северском направлении является "катастрофической", и что войска РФ несут большие потери из-за использования украинских беспилотников, тормозящих продвижение россиян.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты 1 августа безуспешно атаковали в районе Верхнекаменского, Выемки, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись к западу от канала Северский Донец - Донбасс к северу от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты продвинулись дальше на запад через канал в районе, где он проходит под землей к северу от Октябрьского микрорайона в Часовом Яре.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что возле канала продолжаются ожесточенные бои.

Российские блогеры продолжали утверждать, что войска РФ укрепляют позиции в окрестностях Октябрьского и Нового микрорайонов в восточной окраине Часового Яра, хотя в ISW пока не наблюдали визуального подтверждения того, что российские войска действуют в этих районах.

Несколько российских источников также утверждали, что ВСУ якобы отступили из Клещиевки, и что российские силы укрепляют позиции в этом районе.

В отчете отмечается, что Клещиевка некоторое время, вероятно, была оспариваемой "серой зоной".

В Генштабе ВСУ сообщили о продолжении российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что 1 августа войска РФ продвинулись на Торецком направлении, но это продвижение не подтверждено.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в пределах Железного и якобы захватили террикон Артема на окраине между Железным и Торецком.

Российские источники утверждали, что войска РФ также будто бы захватили новые позиции, в том числе на некоторых заводах и в промышленных районах в центре Нью-Йорка. Однако в ISW еще не нашло визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты захватили дом в северной Парасковеевке.

Несколько российских и западных источников утверждали, что войска РФ захватили дополнительную территорию в пределах северо-западной Красногоровки, и фактически контролируют весь город.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении российских наступательных операций в районе Красногоровки и Георгиевки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

1 августа оккупанты продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики нанесли удары вблизи Великой Новоселки, Нескучного и Новодонецкого.

Российские источники утверждали, что ВСУ контратакуют к югу от Великой Новоселки вдоль линии Урожайное - Старомайорское.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в последние дни над оккупированным Мариуполем активизировалась деятельность российской авиации, в частности, в направлении Волновахского района.

Российские оппозиционные СМИ распространили кадры, на которых российские солдаты, как сообщается, дислоцированные в Старомайорском, жалуются на значительные потери и нехватку пищи.

Российские блогеры в большинстве своем опровергли заявления о том, что ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 с помощью беспилотника во время взлета в Донецке 31 июля. Некоторые "военкоры" утверждали, что для сбития вертолета украинские силы использовали ракету, а не беспилотник.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали наступательные действия возле Вербового и Малой Токмачки на западе Запорожской области 1 августа, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись в районе 4 км в ширину и до 800 метров в глубину северо-западнее и западнее Работино.

Российские захватчики продолжали наступление на левом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра 31 июля и 1 августа, но без изменений на линии фронта.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее вечером 1 июля в Генеральном штабе в отчете рассказали, что в течение суток на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что российские захватчики больше всего штурмуют позиции Сил обороны Украины на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.

Также ранее стало известно, что бойцы Сил специальных операций ВСУ не дали оккупантам прорваться в один из населенных пунктов в Торецком направлении. Воины ССО показали видео, как не дали врагу совершить прорыв.