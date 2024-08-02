Оккупанты продвинулись вблизи Сватово, Часового Яра и около Донецка: карты ISW

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Сватово, Часового Яра и западнее Донецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Бои продолжались возле Глубокого, Волчанска и Тихого 31 июля и 1 августа, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские "военкоры" 1 августа заявили, что войска РФ якобы восстановили ограниченные позиции в центре Волчанска.
Также российские блогеры утверждали, что 1 августа путинские войска якобы отразили украинские контратаки под Глубоким.
Российские оккупанты недавно продвинулись юго-западнее Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что войска РФ продвинулись к востоку от Надежды.
Российский "военкоры" рассказывал, что войска РФ также продвинулись юго-восточнее Синьковки, хотя в ISW не нашли подтверждения.
Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Степной Новоселовки, Берестового, Песчаного, Колисинковки, Стельмаховки и Андреевки, вблизи Новосергеевки, Макеевки и Невского, а также возле Торского 31 июля и 1 августа.
Российские "военкоры" 1 августа опубликовали кадры, на которых якобы показано, как российские самолеты наносят удар по украинской переправе через реку Оскол вблизи Осиново ракетой Х-38.
Эксперты предполагают, что это, вероятно, является частью постоянных российских усилий по нарушению логистики ВСУ через реку Оскол и для изоляции пространства на линии Купянск - Сватово - Кременная.
Сообщается, что российские оккупанты на Северском направлении сталкиваются с преобладанием украинских беспилотников на этом участке фронта.
Российский "военкор" 1 августа заявил, что ситуация на Северском направлении является "катастрофической", и что войска РФ несут большие потери из-за использования украинских беспилотников, тормозящих продвижение россиян.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты 1 августа безуспешно атаковали в районе Верхнекаменского, Выемки, Спорного и Ивано-Дарьевки.
Российские захватчики недавно незначительно продвинулись к западу от канала Северский Донец - Донбасс к северу от Часового Яра.
Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты продвинулись дальше на запад через канал в районе, где он проходит под землей к северу от Октябрьского микрорайона в Часовом Яре.
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что возле канала продолжаются ожесточенные бои.
Российские блогеры продолжали утверждать, что войска РФ укрепляют позиции в окрестностях Октябрьского и Нового микрорайонов в восточной окраине Часового Яра, хотя в ISW пока не наблюдали визуального подтверждения того, что российские войска действуют в этих районах.
Несколько российских источников также утверждали, что ВСУ якобы отступили из Клещиевки, и что российские силы укрепляют позиции в этом районе.
В отчете отмечается, что Клещиевка некоторое время, вероятно, была оспариваемой "серой зоной".
В Генштабе ВСУ сообщили о продолжении российских атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
Сообщается, что 1 августа войска РФ продвинулись на Торецком направлении, но это продвижение не подтверждено.
Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись в пределах Железного и якобы захватили террикон Артема на окраине между Железным и Торецком.
Российские источники утверждали, что войска РФ также будто бы захватили новые позиции, в том числе на некоторых заводах и в промышленных районах в центре Нью-Йорка. Однако в ISW еще не нашло визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.
Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты захватили дом в северной Парасковеевке.
Несколько российских и западных источников утверждали, что войска РФ захватили дополнительную территорию в пределах северо-западной Красногоровки, и фактически контролируют весь город.
Украинские и российские источники сообщали о продолжении российских наступательных операций в районе Красногоровки и Георгиевки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.
1 августа оккупанты продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.
В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики нанесли удары вблизи Великой Новоселки, Нескучного и Новодонецкого.
Российские источники утверждали, что ВСУ контратакуют к югу от Великой Новоселки вдоль линии Урожайное - Старомайорское.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в последние дни над оккупированным Мариуполем активизировалась деятельность российской авиации, в частности, в направлении Волновахского района.
Российские оппозиционные СМИ распространили кадры, на которых российские солдаты, как сообщается, дислоцированные в Старомайорском, жалуются на значительные потери и нехватку пищи.
Российские блогеры в большинстве своем опровергли заявления о том, что ВСУ сбили российский вертолет Ми-8 с помощью беспилотника во время взлета в Донецке 31 июля. Некоторые "военкоры" утверждали, что для сбития вертолета украинские силы использовали ракету, а не беспилотник.
Российские оккупанты продолжали наступательные действия возле Вербового и Малой Токмачки на западе Запорожской области 1 августа, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.
Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись в районе 4 км в ширину и до 800 метров в глубину северо-западнее и западнее Работино.
Российские захватчики продолжали наступление на левом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра 31 июля и 1 августа, но без изменений на линии фронта.
Напомним, ранее вечером 1 июля в Генеральном штабе в отчете рассказали, что в течение суток на фронте произошло 98 боевых столкновений.
Также в военном командовании отметили, что российские захватчики больше всего штурмуют позиции Сил обороны Украины на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.
Также ранее стало известно, что бойцы Сил специальных операций ВСУ не дали оккупантам прорваться в один из населенных пунктов в Торецком направлении. Воины ССО показали видео, как не дали врагу совершить прорыв.
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