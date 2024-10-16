Оккупанты продвинулись в Курской области, под Купянском и в Донецкой области: карты ISW

Войска российских оккупантов недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области, к юго-востоку от Купянска, около Торецка и к юго-востоку от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция ВСУ в Курской области

Российские войска недавно продвинулись по восточному краю украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что войска РФ продвигаются к ветрозащитной полосе к северо-западу от Уланок (юго-востоку от Суджи) во время механизированной атаки численностью примерно в взвод.

Ограниченные позиционные бои продолжались к западу от Курского выступа в Глушковском районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники сообщили о продолжающихся боях в районе Нового Пути (юго-западнее Глушково).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские силы продолжили ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области 15 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 14 и 15 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в юго-восточную часть Колесниковки (юго-восток от Купянска).

Российские войска продолжили атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, Кучеровки, Первомайского и Голубовки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Лозовой, Новоосиново, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки и Степной Новоселовки и в направлении Грушевки;

к западу от Сватово в районе Вишневого;

к юго-западу от Сватово в районе Новоегоровки, Макеевки, Новолюбовки, Грековки, Ямполовки и Невского;

западнее Кременной в районе Торского, Терного и Заречного.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского 15 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска 15 октября продолжили наступательные операции в районе Часова Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска недавно продвинулись около Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, указывают на то, что войска РФ продвинулись к западу от Ню-Йорка (к югу от Торецка). Российские милблогеры утверждают, что российские войска также продвинулись в Торецке, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись в западном Красном Яре (к юго-востоку от Покровска).

Российские блогеры утверждали, что оккупанты, действующие к юго-востоку от Покровска, вошли на Селидовский завод железобетонных изделий на самой восточной окраине Селидово и продвинулись до окраин Лысовки и на 800 метров около Цукурино. Но ISW не обнаружил визуальных доказательств этих заявлений.

14 и 15 октября российские войска провели наступления к востоку от Курахово в районе Максимильяновки и Георгиевки, однако не добились подтвержденных успехов.

Российские войска атаковали юго-западнее Донецка в районе Угледара 14 и 15 октября, но не добились подтвержденных территориальных успехов. Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Антоновки, Катериновки и Водяного; и к северо-западу от Угледара в районе Богоявленки.

Российские источники утверждают, что российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей 14 и 15 октября, но ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

"Южная ось"

Российские войска 14 и 15 октября провели наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки (северо-восточнее Работино) и Новоданиловки (севернее Работино).