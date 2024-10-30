Оккупанты продвинулись на четырех направлениях, ВСУ восстановили позиции в Торецке: карты ISW

Российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово, в западной и центральной части Селидово, к востоку от Курахово и к юго-западу от Донецка в районе Угледара. Украинские защитники восстановили позиции в Торецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операции ВСУ в России

Бои продолжались на главном украинском выступе в Курской области 29 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские источники не сообщали о наземной активности в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области 29 октября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 29 октября, что неуказанные лица нанесли удар с использованием беспилотника по пустому зданию Российского университета спецназа в Гудермесе, Чечня. Кадыров не обвинил Украину в запуске беспилотника и заявил, что чеченские власти расследуют этот удар.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 28 и 29 октября, но не продвинулись вперед.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Колесниковки и в поле к востоку от Андреевки.

Российские войска продолжают наступательные операции:

к северу от Купянска в районе Голубовки;

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Степовой Новоселовки, Загрызового, Берестового, Чернещины и Новоосиново;

к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки и Грековки;

к северо-западу от Кременной в районе Тернского;

к западу от Кременной в районе Ямполевки, Заречного и Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Северска 29 октября, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска атаковали северо-восточнее Северска в районе Белогоровки; восточнее Северска в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северска в районе Ивано-Даревки; и южнее Северска в районе Звановки.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Часова Яра и южнее Часова Яра в районе Ступочек 28 и 29 октября, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Недавно украинские силы восстановили утраченные позиции в Торецке на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в западной и центральной части Селидово. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 октября, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в центральной части Новодмитриевки

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Курахово, проведя механизированную атаку размером со взвод с тремя танками и машиной разминирования.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка в районе Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись к северо-западу от Богоявленки и в южной части Ясной Поляны.

ISW оценил, что российские войска захватили Богоявленку по состоянию на 27 октября.

Российский источник предположил, что российские войска пытаются обойти Кураховское водохранилище (северо-восточнее Курахово) с северо-запада, юга и юго-запада — вероятно, чтобы избежать сложного водного рельефа и попытаться заставить украинские войска отступить из района Курахово под угрозой окружения.

"Южная ось"

Российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 29 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские источники заявили 29 октября, что оккупанты прорвали украинскую оборону к северу от Работино и продвигаются к Новоданиловке и Малой Токмачке. Однако ISW не обнаружил подтверждений российских успехов к северу от Работино.