Оккупанты продвинулись возле Волчанска, но признали замедление наступления: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска на севере Харьковской области. В то же время глава оккупационной администрации признал, что темп наступательных операций РФ замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Харьковская область

На Липковском направлении наступление оккупантов не привело к изменениям линии фронта.

Бои продолжались под Липками и Глубоким (к северу от Липков).

Глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев 4 июня признал, что темп наступательных операций России на севере области замедлился, что соответствует наблюдениям ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись на северную окраину Старицы (юго-западнее Волчанска). Бои продолжались под Старицей, а также вблизи и в пределах Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

4 июня российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

юго-восточнее Купянска близ Стельмаховки, Берестового, Степной Новоселовки;

северо-западнее Кременной близ Невского;

к западу от Кременной возле Тернов;

юго-западнее Кременной возле Ямполя.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на северском направлении и продолжили усиленные наступательные действия в этом районе 4 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 и 4 июня, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Верхнекаменского (юго-восточнее Северского) и к югу от Раздолевки (южнее Северского).

4 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. 3 и 4 июня захватчики наступали на восточную окраину Часова Яра, к северу от города у Калиновки, к востоку возле Ивановского и юго-восточнее Клищиевки и Андреевки.

Российские войска 4 июня продолжили наступление на Авдеевском направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Наступательные действия захватчиков продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Прогресса, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского;

к западу от Авдеевки — Семеновка, Уманское, Карловка, Нетайлово, Яснобродовка, Птичье;

юго-западнее Авдеевки близ Невельского.

Российские войска недавно продвинулись к западу и юго-западу от Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 июня, показывают, что продвижение произошло в пределах западной Красногоровки и западнее и севернее Парасковеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, что российские войска во время механизированных штурмов численностью примерно в отряд продвинулись в полях к югу от Победы и к западу от Сладкого.

3 и 4 июня российские войска продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Водяного и Константиновки.

4 июня российские войска продолжили штурм в районе границы Донецкой и Запорожской областей юго-восточнее Великой Новоселки в районе Золотой Нивы и к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Российские войска 4 июня продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники сообщали о продолжении боев вблизи Работино, Малой Токмачки и Вербового.

Бывший руководитель Роскосмоса, который сейчас представляет оккупационную администрацию области, Дмитрий Рогозин пожаловался, что у украинских сил есть преимущество в беспилотниках, артиллерии и радиоэлектронной борьбе вблизи Мирного, что усложняет наступательные операции России в этом районе.

Оккупанты 4 июня совершили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и в дельте реки Днепр, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.