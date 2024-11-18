Окупанти просунулися біля Куп'янська, Часового Яру, Курахового та Вугледара: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 16 і 17 листопада продовжували наступ на головному "українському плацдармі" в Курській області, але не просунулися.

17 листопада в Міноборони РФ заявили, що російські війська начебто успішно оточили ЗСУ в районі лісу Ольговка (на схід від Коренево) і завдали удару по військам ЗСУ, які намагалися вирватися з оточення.

16 листопада російський "воєнкор" заявив, що путінські війська нещодавно просунулися поблизу Крем'яного, Дар'їно, Новоіванівки, в районі Куриловки і Плехово.

Разом з тим експерти ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 17 листопада заявив, що війська РФ наприкінці вересня передислокували підрозділи 69-ї окремої бригади прикриття Східного військового округу з Гуляйпільського напрямку до Курської області.

16 листопада в ISW зафіксували повідомлення про те, що підрозділи 69-ї бригади прикриття діють на південному Донецькому (Курахове - Вугледар) напрямку, і бригада може бути розділена на різні ділянки фронту.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували атаки біля Стрілечі, Вовчанська та Стариці Харківської області 16 і 17 листопада, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти просунулися на південь від Куп’янська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські загарбники захопили Колісниківку та займають територію приблизно 3-3,5 км вздовж східного берега р. Оскіл.

Війська РФ продовжували наступати біля Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Копанки, Надії, Твердохлібового, Греківки, Чернещини, Макіївки та під Тернами 16 і 17 листопада.

Операція РФ №2 - Донецька область

Війська РФ 16 і 17 листопада продовжували обмежені наземні атаки на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського та Івано-Дарівки, але не просувалися.

Російські окупанти просунулися на південний схід від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що окупанти просунулися та зрівняли частину лінії фронту на південний захід від Андріївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська також просунулися на 2,5 км вздовж залізниці між Андріївкою і Зеленопіллям, та на 1,5 км в глибину біля Кліщіївки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися на південь від Оріхово-Василівки, зачистили територію на південь від заводу вогнетривів у центральній частині Часового Яру, захопили частину заповідника Ступки-Голубівське 2, досягли лісу Дружба на південь від Калинівки та просунувся в лісах на південь від Часового Яру.

Разом з тим експерти ISW не помітили візуального підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники продовжували наземні атаки поблизу Торецька та біля Щербинівки 16 і 17 листопада, але не просувалися.

Російський блогер стверджував, що путінські війська начебто незначно просунулися в центральній та південній частинах Торецька.

Повідомляється, що війська РФ просунулися на південь від Покровська. Російські "воєнкори" заявляли 17 листопада, що путінські війська захопили Юрівку, просунулися до Зорі та в лісистій місцевості завширшки 2 км і завглибшки 1 км на захід і південь від Новоолексіївки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ також продовжували атаки в районі н.п. Миролюбівка та Промінь, біля Лисівки, Крутого Яру, в районі Юрівки, Петрівки, Пустинки і Новоолексіївки 16 і 17 листопада.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто відбили українську контратаку під Гродівкою.

Опубліковані 16 листопада геолокаційні кадри показують, як українські безпілотники знищують російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Борисоглєбськ-2" у Сергіївці (на південний схід від Покровська) 15 або 16 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 17 листопада, свідчать про те, що окупанти просунулися на північну околицю Курахового, на північний берег Курахівського водосховища і, ймовірно, захопили Нову Іллінку, йдеться у звіті.

Російські блогери стверджували, що війська РФ захопили Нову Іллінку та просунулися на північну частину н.п. Берестке та східну частину Курахового.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ також просунулися на ділянці шириною до 3,3 км і 1,5 км у глибину на південь від Новоселидівки.

Український оглядач Машовець заявив, що ЗСУ поступово відходять від північного берега Курахівського водосховища, і зазначив, що темп просування російських окупантів на південь від Курахового сповільнився.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Вугледара. Геолокаційні кадри від 17 листопада показують, що окупанти просунулися на південь від Костянтинопольського вздовж шосе O-0510.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Антонівки, на 1 км у лісовій зоні на схід від Богоявленки та на 2,7 км на захід від Максимівки, проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російський блогер стверджував, що війська РФ атакують Успенівку з півночі в районі Дальнього та з півдня в районі Богоявленки.

Війська РФ 16 і 17 листопада продовжували штурми у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Новодарівки та Рівнополя, але не просунулися.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися на 1 км у глибину на північ від Рівнополя та продовжують наступ у напрямку Новодарівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на сході Запорізької області 17 листопада.

17 листопада на заході Запорізької області тривали обмежені бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ незначно просунулися в полях на північ і захід від Новопокровки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Українські джерела опублікували кадри удару з HIMARS по зосередженню російського особового складу та техніки поблизу окупованої Таврії Запорізької області (на південний захід від Роботиного).

Війська РФ 17 листопада продовжували обмежені атаки на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але не просунулися.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ вранці 17 листопада здійснили рейд морських безпілотників поблизу газових родовищ у Чорному морі на захід від окупованого Криму.

Блогер стверджував, що це перший подібний наліт військово-морського безпілотника ЗСУ в цьому районі з вересня 2024 року.

В Міноборони РФ розповідали, що начебто були знищені 4 українські морські дрони в Чорному морі, а "воєнкор" стверджував, що п'ятий безпілотник відійшов від газових родовищ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 18 листопада повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ на Курахівському і Покровському напрямках у Донецькій області.