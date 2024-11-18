Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 16 и 17 ноября продолжали наступление на главном "украинском плацдарме" в Курской области, но не продвинулись.

17 ноября в Минобороны РФ заявили, что российские войска будто бы успешно окружили ВСУ в районе леса Ольговка (восточнее Коренево) и нанесли удар по войскам ВСУ, которые пытались вырваться из окружения.

16 ноября российский "военкор" заявил, что путинские войска недавно продвинулись вблизи н.п. Кремяное, Дарьино, Новоивановка, в районе Куриловки и Плехово.

Вместе с тем, эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 17 ноября заявил, что войска РФ в конце сентября передислоцировали подразделения 69-й отдельной бригады прикрытия Восточного военного округа из Гуляйпольского направления в Курскую область.

16 ноября в ISW зафиксировали сообщение о том, что подразделения 69-й бригады прикрытия действуют на южном Донецком (Курахово – Угледар) направлении, и бригада может быть разделена на разные участки фронта.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали атаки возле Стрелечей, Волчанска и Старицы Харьковской области 16 и 17 ноября, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты продвинулись к югу от Купянска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские захватчики захватили Колесниковку и занимают территорию примерно 3-3,5 км вдоль восточного берега г. Оскол.

Войска РФ продолжали наступать возле Песчаного, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Копанки, Надежды, Твердохлебово, Грековки, Чернещины, Макеевки и под Тернами 16 и 17 ноября.

Операция РФ №2 - Донецкая область

Войска РФ 16 и 17 ноября продолжали ограниченные наземные атаки на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Ивано-Даровки, но не продвигались.

Российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись и сравнили часть линии фронта юго-западнее Андреевки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска также продвинулись на 2,5 км вдоль железной дороги между Андреевкой и Зеленопольем и на 1,5 км в глубину возле Клещиевки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвинулись к югу от Орехово-Василовки, зачистили территорию к югу от завода огнеупоров в центральной части Часового Яра, захватили часть заповедника Ступки-Голубовское 2, достигли леса Дружба к югу от Калинов от Часового Яра.

Вместе с тем, эксперты ISW не заметили визуального подтверждения этих утверждений.

Российские захватчики продолжали наземные атаки вблизи Торецка и Щербиновки 16 и 17 ноября, но не продвигались.

Российский блоггер утверждал, что путинские войска будто бы незначительно продвинулись в центральной и южной частях Торецка.

Сообщается, что войска РФ продвинулись к югу от Покровска. Российские "военкоры" заявляли 17 ноября, что путинские войска захватили Юровку, продвинулись к Заре и в лесистой местности шириной 2 км и глубиной 1 км к западу и югу от Новоалексеевки, но в ISW не нашли подтверждение.

Войска РФ также продолжали атаки в районе н.п. Миролюбовка и Луч, возле Лысовки, Крутого Яра, в районе Юровки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки 16 и 17 ноября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы отразили украинскую контратаку под Гродовкой.

Опубликованные 16 ноября геолокационные кадры показывают, как украинские беспилотники уничтожают российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" в Сергеевке (юго-восточнее Покровска) 15 или 16 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 17 ноября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северную окраину Курахово, на северный берег Кураховского водохранилища и, вероятно, захватили Новую Ильинку, говорится в отчете.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Новую Ильинку и продвинулись на северную часть н.п. Бересткое и восточную часть Курахово.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ также продвинулись на участке шириной до 3,3 км и 1,5 км в глубину южнее Новоселидовки.

Украинский обозреватель Машовец заявил, что ВСУ постепенно отходят от северного берега Кураховского водохранилища, и отметил, что темп продвижения российских оккупантов к югу от Курахово замедлился.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-западу от Угледара. Геолокационные кадры от 17 ноября показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Константинопольского вдоль шоссе O-0510.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Антоновки, на 1 км в лесной зоне к востоку от Богоявленки и на 2,7 км к западу от Максимовки, однако в ISW не нашли подтверждения.

Российский блогер утверждал, что войска РФ атакуют Успеновку с севера в районе Дальнего и с юга в районе Богоявленки..

Войска РФ 16 и 17 ноября продолжали штурмы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Новодаровки и Ровнополья, но не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись на 1 км в глубину севернее Ровнополья и продолжают наступление в направлении Новодаровки, но в ISW не нашли подтверждения.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на востоке Запорожской области 17 ноября.

17 ноября на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись в полях к северу и западу от Новопокровки, но в ISW не нашли подтверждения.

Украинские источники опубликовали кадры удара с HIMARS по сосредоточению российского личного состава и техники вблизи оккупированной Таврии Запорожской области (юго-западнее Работино).

Войска РФ 17 ноября продолжали ограниченные атаки на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но не продвинулись.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ утром 17 ноября совершили рейд морских беспилотников вблизи газовых месторождений в Черном море к западу от оккупированного Крыма.

Блогер утверждал, что это первый подобный налет военно-морского беспилотника ВСУ в этом районе с сентября 2024 года.

В Минобороны РФ рассказывали, что якобы были уничтожены 4 украинских морских дрона в Черном море, а "военкор" утверждал, что пятый беспилотник отошел от газовых месторождений.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 18 ноября сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики продолжают попытки прорвать оборону ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.