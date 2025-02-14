Окупанти просунулися біля Борової та Сіверська: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

13 лютого тривали бої на "українському плацдармі" в Курській області. Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають на захід від Суджі біля н.п. Свердликове та на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки.

13 лютого російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Курилівки (на південь від Суджі).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

13 лютого російські окупанти продовжували наступальні операції в Харківській області в районі Липців, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

13 лютого російські загарбники наступали на Куп'янському напрямку, але також не просунулися.

12 і 13 лютого війська РФ наступали в районі Кіндрашівки, Голубівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Новоосинового.

Нещодавно російські окупанти просунулися на напрямку Борової. 13 лютого в Генштабі ЗСУ показали карти, яка вказує, що ворог, ймовірно, просунувся у полях на захід від Першотравневого (на схід від Борової).

Війська РФ наступали біля Колісниківки, Загризового, Лозової, під Копанками, в районі Греківки та Новомихайлівки 12 і 13 лютого.

Російські окупанти 13 лютого продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. 12 і 13 лютого війська РФ наступали в районі Ямполівки, Новолюбівки та Колодязів.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники нещодавно просунулися під Сіверськом. 13 лютого в Генштабі ЗСУ показали карту, на якій зазначено, що окупанти, ймовірно, просунулися на південний схід від Федорівки (на південь від Сіверська).

Війська РФ продовжували наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського 12 і 13 лютого.

12 і 13 лютого російські окупанти продовжували наступати у районі Часового Яру та на північ від Часового Яру біля Васюківки, але не просунулися.

Війська РФ 12 і 13 лютого наступали в районі Торецька, в районі Щербинівки та в районі Сухої Балки, але не просунулися.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська начебто відбили невелику українську механізовану атаку на околицях Торецька.

Російські окупанти 13 лютого продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ наступали біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Тарасівки, Єлизаветівки, Малинівки, Променя, Лисівки, Звірового, Піщаного, Удачного, Надіївки, села Запоріжжя, Преображенки та Успенівки 12 і 13 лютого.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що бої тривають на південь і південний захід від Покровська.

Українська бригада, яка діяла на Покровському напрямку, 13 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває російський механізований штурм розміром у взвод у невстановленому районі цього напрямку.

13 лютого війська РФ продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники атакували поблизу Андріївки та Шевченка, в районі Дачного, Улакли, Костянтинополя, Олексіївки, Розлива, н.п. Багатир та біля Зеленівки 12 і 13 лютого.

18 січня російський "воєнкор" заявив, що військове командування РФ передислокувало частини 110-ї ОМСБр на Покровський напрямок у районі Зеленого Поля.

8 лютого російське джерело стверджувало, що Москва передислокувала частини 102-го і 103-го мотострілецьких полків, 163-го танкового полку і 381-го артилерійського полку (усі 150-ї мотострілецької дивізії) на Торецький напрямок, але в ISW не отримали підтвердження або іншої інформації про цю передислокацію.

13 лютого російські загарбники продовжували наступ на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що путінські війська атакували поблизу Нового Комара та Новоочеретуватого, наступали на Бурлацьке та біля Времівки 12 і 13 лютого.

"Південна вісь"

Російські окупанти 13 лютого продовжували наземні атаки на північний захід від Роботиного біля Щербаків і Кам'янського та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але не просунулися.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська контратакували під Кам'янським.

13 лютого Головне управління військової розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що російські загарбники зірвали заплановану ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окупованій Запорізькій атомній електростанції 12 лютого.

У ГУР повідомили, що російські підрозділи атакували українські позиції в районі, через який планували проїхати експерти МАГАТЕ.

13 лютого в Міноборони РФ заявили, що 12 лютого ЗСУ начебто завдали артилерійських і безпілотних ударів по колоні експертів МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі 12 лютого заявив, що "інтенсивна військова діяльність" змусила МАГАТЕ скасувати заплановану ротацію експертів МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Дніпровському напрямку 13 лютого.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ інформували у вечірньому зведенні 13 лютого, що з початку доби на фронті відбулося вже 107 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку.