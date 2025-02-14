Оккупанты продвинулись возле Боровой и Северска: карты ISW

Операция ВСУ в России

13 февраля продолжались бои на "украинском плацдарме" в Курской области. Российские "военкоры" утверждали, что бои идут к западу от Суджи возле н.п. Свердликово и к юго-востоку от Суджи возле Черкасской Конопельки.

13 февраля российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Куриловки (к югу от Суджи).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

13 февраля российские оккупанты продолжали наступательные операции в Харьковской области в районе Липцев, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

13 февраля российские захватчики наступали на Купянском направлении, но также не продвинулись.

12 и 13 февраля войска РФ наступали в районе Кондрашовки, Голубовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Новоосиново.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Боровой. 13 февраля в Генштабе ВСУ показали карты, которая указывает, что враг, вероятно, продвинулся в полях к западу от Первомайского (к востоку от Боровой).

Войска РФ наступали возле Колесниковки, Загрызово, Лозовой, под Копанками, в районе Грековки и Новомихайловки 12 и 13 февраля.

Российские оккупанты 13 февраля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 12 и 13 февраля войска РФ наступали в районе Ямполевки, Новолюбовки и Колодезей..

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики недавно продвинулись под Северском. 13 февраля в Генштабе ВСУ показали карту, на которой указано, что оккупанты, вероятно, продвинулись на юго-восток от Федоровки (к югу от Северска).

Войска РФ продолжали наступать на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского 12 и 13 февраля.

12 и 13 февраля российские оккупанты продолжали наступать в районе Часового Яра и к северу от Часового Яра возле Васюковки, но не продвинулись.

Войска РФ 12 и 13 февраля наступали в районе Торецка, в районе Щербиновки и в районе Сухой Балки, но не продвинулись.

Связанный с Кремлем российский "военкор" рассказывал, что путинские войска якобы отбили небольшую украинскую механизированную атаку в окрестностях Торецка.

Российские оккупанты 13 февраля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ наступали возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Елизаветовки, Малиновки, Луча, Лисовки, Зверева, Песчаного, Удачного, Надеевки, села Запорожье, Преображенки и Успеновки 12 и 13 февраля.

Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что бои продолжаются к югу и юго-западу от Покровска.

Украинская бригада, которая действовала на Покровском направлении, 13 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отбивает российский механизированный штурм размером во взвод в неустановленном районе этого направления.

13 февраля войска РФ продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали вблизи Андреевки и Шевченко, в районе Дачного, Улаклы, Константинополя, Алексеевки, Разлива, н.п. Багатырь и возле Зеленовки 12 и 13 февраля.

18 января российский "военкор" заявил, что военное командование РФ передислоцировало части 110-й ОМСБр на Покровское направление в районе Зеленого Поля.

8 февраля российский источник утверждал, что Москва передислоцировала части 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-го танкового полка и 381-го артиллерийского полка (все 150-й мотострелковой дивизии) на Торецкое направление, но в ISW не получили подтверждения или другой информации об этой передислокации.

13 февраля российские захватчики продолжали наступление на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска атаковали вблизи Нового Комара и Новоочеретоватое, наступали на Бурлацкое и возле Времевки 12 и 13 февраля.

"Южная ось"

Российские оккупанты 13 февраля продолжали наземные атаки на северо-запад от Работино возле Щербаков и Каменского и на северо-восток от Работино возле Малой Токмачки, но не продвинулись.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска контратаковали под Каменским.

13 февраля Главное управление военной разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило, что российские захватчики сорвали запланированную ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированной Запорожской атомной электростанции 12 февраля.

В ГУР сообщили, что российские подразделения атаковали украинские позиции в районе, через который планировали проехать эксперты МАГАТЭ.

13 февраля в Минобороны РФ заявили, что 12 февраля ВСУ якобы нанесли артиллерийские и беспилотные удары по колонне экспертов МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 12 февраля заявил, что "интенсивная военная деятельность" вынудила МАГАТЭ отменить запланированную ротацию экспертов МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении 13 февраля.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ информировали в вечерней сводке 13 февраля, что с начала суток на фронте произошло уже 107 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.