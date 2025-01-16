Окупанти просунулися біля Борової, в Часовому Ярі та Торецьку: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 15 січня продовжили наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Російський "воєнкор" спростував заяви про захоплення путінськими військами Махнівки (на південь від Суджі), а інший блогер розповідав, що війська РФ начебто незабаром захоплять цей населений пункт.

Бої тривали в районі Кругленького, Миколаївки, Миколаєво-Дар'їно, біля Черкаського Поріччя, Погребків, Старої Сорочини, Нової Сорочини та Махнівки 14 і 15 січня.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 14 і 15 січня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Вовчанська і Тихого, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 15 січня продовжували наступ на Куп'янському напрямку, і також не просунулися.

Війська РФ атакували поблизу н.п. Тополі, Петропавлівка та біля Табаївки 14 і 15 січня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід і південний схід від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 4, 14 і 15 січня, показують, що росіяни просунулися на північ і північний захід від Вишневого та на захід від Макіївки.

Війська РФ наступали в районі Нової Кругляківки та Богуславки, під Копанками, біля Макіївки, Греківки, Новосергіївки і Твердохлібового 14 і 15 січня.

Російські загарбники 15 січня продовжували наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ наступали біля Тернів, Колодязів та коло Зарічного 14 і 15 січня.

Командир української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що безпілотники та артилерія ЗСУ знищують у цьому районі до 80-90 відсотків російської техніки, включно з бронетехнікою.

Він також розповів, що ЗСУ зберігають перевагу в кількості та точності наведення безпілотників у цьому районі.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, біля Виїмки та Івано-Дар'ївки 14 і 15 січня.

Війська РФ нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що окупанти просунулися в межах Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Російські загарбники наступали в межах самого Часового Яру, біля Предтечиного, Ступочок і Олександро-Шультиного 14 і 15 січня.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що загарбники просунулися в північно-західній та північній частинах міста.

14 і 15 січня російські окупанти продовжували наступати в межах і поблизу самого Торецька, а також в районі Щербинівки.

Війська РФ 15 січня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

В Міноборони РФ 15 січня заявили про захоплення Українки, хоча в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт ще станом на 27 грудня.

Російські загарбники продовжували наступальні дії під самим Покровськом, поблизу Нової Полтавки, Тарасівки, Баранівки, Новоторецького, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Нового Труду, Шевченка, Чунишиного, Зеленого, Звірового, Успенівки, Новоандріївки, Ясенового та Надіївки 14 і 15 січня.

Заступник командира українського батальйону, який діє на Покровському напрямку, заявив, що війська РФ не розміщують оптико-волоконних безпілотників у цьому районі, тому що їм не вистачає досвідчених операторів дронів, щоб ними керувати.

Українські військові заявили, що через сприятливі погодні умови російські окупанти посилюють удари керованими плануючими бомбами та операції безпілотників на Покровському напрямку.

15 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники наступали біля Петропавлівки, Дачного, Андріївки та Костянтинополя 14 і 15 січня.

15 січня війська РФ продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися до Времівки (безпосередньо на захід від Великої Новосілки).

14 і 15 січня російські окупанти продовжували наступати біля самої Великої Новосілки, Времівки та Нескучного (на південний захід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

14 і 15 січня в західній частині Запорізької області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти продовжували наступати на Дніпровському напрямку 14 і 15 січня, але не просунулися.

Кримська партизанська організація "Атеш" 14 січня повідомила, що російські загарбники нещодавно розмістили невстановлену військову техніку на вантажній залізничній станції Євпаторія-Товарна в окупованій Євпаторії у Криму.

Також в "Атеш" повідомили, що росіяни нещодавно включили залізничну станцію в логістичну мережу своїх військ, та додали, що окупантам не вистачає достатніх ресурсів для забезпечення безпеки станції.

Ситуація на фронті

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 січня, з початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що найбільше російські загарбники атакували в Курській області та на трьох напрямках у Донецькій області.