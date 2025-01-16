Оккупанты продвинулись возле Боровой, в Часовом Яре и Торецке: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 15 января продолжили наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Российский "военкор" опроверг заявления о захвате путинскими войсками Махновки (к югу от Суджи), а другой блогер рассказывал, что войска РФ якобы вскоре захватят этот населенный пункт.

Бои продолжались в районе Кругленького, Николаевки, Николаево-Дарьино, возле Черкасского Поречья, Погребков, Старой Сорочины, Новой Сорочины и Махновки 14 и 15 января.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 14 и 15 января продолжали наступательные действия на севере Харьковской области в районе Волчанска и Тихого, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 15 января продолжали наступление на Купянском направлении, и также не продвинулись.

Войска РФ атаковали вблизи Тополя, Петропавловки и возле Табаевки 14 и 15 января.

Российские оккупанты недавно продвинулись на северо-восток и юго-восток от Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 4, 14 и 15 января, показывают, что россияне продвинулись на север и северо-запад от Вишневого и на запад от Макеевки.

Войска РФ наступали в районе Новой Кругляковки и Богуславки, под Копанками, возле Макеевки, Грековки, Новосергиевки и Твердохлебово 14 и 15 января.

Российские захватчики 15 января продолжали наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ наступали возле Тернов, Колодязов и около Заречного 14 и 15 января.

Командир украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, заявил, что беспилотники и артиллерия ВСУ уничтожают в этом районе до 80-90 процентов российской техники, включая бронетехнику.

Он также рассказал, что ВСУ сохраняют преимущество в количестве и точности наведения беспилотников в этом районе.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, возле Выемки и Ивано-Дарьевки 14 и 15 января.

Войска РФ недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах Огнеупорного завода в центре Часового Яра.

Российские захватчики наступали в пределах самого Часового Яра, возле Предтечиного, Ступочек и Александро-Шультино 14 и 15 января.

Войска РФ недавно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что захватчики продвинулись в северо-западной и северной частях города.

14 и 15 января российские оккупанты продолжали наступать в пределах и вблизи самого Торецка, а также в районе Щербиновки.

Войска РФ 15 января продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

В Минобороны РФ 15 января заявили о захвате Украинки, хотя в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 27 декабря.

Российские захватчики продолжали наступательные действия под самым Покровском, вблизи Новой Полтавки, Тарасовки, Барановки, Новоторецкого, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Шевченко, Чунишино, Зеленого, Звирово, Успеновки, Новоандреевки, Ясенового и Надиевки 14 и 15 января.

Заместитель командира украинского батальона, действующего на Покровском направлении, заявил, что войска РФ не размещают оптико-волоконных беспилотников в этом районе, потому что им не хватает опытных операторов дронов, чтобы ими управлять.

Украинские военные заявили, что из-за благоприятных погодных условий российские оккупанты усиливают удары управляемыми планирующими бомбами и операции беспилотников на Покровском направлении.

15 января войска РФ продолжили наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики наступали возле Петропавловки, Дачного, Андреевки и Константинополя 14 и 15 января.

15 января войска РФ продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись к Времовке (непосредственно к западу от Большой Новоселки).

14 и 15 января российские оккупанты продолжали наступать возле самой Великой Новоселки, Времовки и Нескучного (юго-западнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

14 и 15 января в западной части Запорожской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупанты продолжали наступать на Днепровском направлении 14 и 15 января, но не продвинулись.

Крымская партизанская организация "Атеш" 14 января сообщила, что российские захватчики недавно разместили неустановленную военную технику на грузовой железнодорожной станции Евпатория-Товарная в оккупированной Евпатории в Крыму.

Также в "Атеш" сообщили, что россияне недавно включили железнодорожную станцию в логистическую сеть своих войск, и добавили, что оккупантам не хватает достаточных ресурсов для обеспечения безопасности станции.

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 15 января, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что больше всего российские захватчики атаковали в Курской области и трех направлениях в Донецкой области.