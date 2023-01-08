Окупанти "просідають" під Кремінною, тому перекидають сили з-під Бахмута, - Гайдай

За його словами, росіяни розуміють, що не витримають натиску ЗСУ у районі Кремінної, тому перекидають частину військ з-під Бахмута.

"Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає... Окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл", - сказав очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що через морозну погоду очікується збільшення інтенсивності бойових дій у Луганській області.

"Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше. Але не забуваємо, що погода однаково сприяє і нам, і рашистам", - пояснив він.