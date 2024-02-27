Ситуація під Авдіївкою дуже складна: окупанти наступають і вдень, і вночі

Ситуація під Авдіївкою Донецької області дуже складна. Активні наступальні дії окупанти продовжують здійснювати цілодобово - і вдень, і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна.

"Основний напрямок, де росіяни тиснуть зараз - лінія населених пунктів "Бердичі - Орлівка", - каже він.

Росіяни давлять на лінії "Бердичі - Орлівка" (deepstatemap.live)

Також, за даними Жоріна, дуже активні бої в районі Красногорівки.

"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи", - додає він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села. Зокрема, 26 лютого, як стало відомо, ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине.

До цього, 25 лютого РБК-Україна писало, що Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкине, під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

При цьому, 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине. Детальніше про це і про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки, - в матеріалі РБК-Україна.