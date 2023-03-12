Окупанти продовжують зазнавати втрат і поповнюють живу силу з Ямалу, - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні, проте військове керівництво поповнює живу силу солдатами з Ямалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

За даними військових, 11 березня до моргу Енергодара надійшло близько 30 тіл загиблих окупантів.

Водночас російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти в Донецькій області прибуло поповнення з Ямало-Ненецького автономного округу.

"Відзначається низька вмотивованість і небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, бої в районі Бахмута стали інтенсивнішими, а в Запорізькій області росіяни будують нові фортифікаційні споруди.

Крім того, протягом тижня українські військові ліквідували 5970 російських солдатів.

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