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Оккупанты продолжают нести потери и пополняют живую силу с Ямала, - Генштаб

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Воскресенье 12 марта 2023 19:22
Оккупанты продолжают нести потери и пополняют живую силу с Ямала, - Генштаб Фото: Оккупанты продолжают нести потери и пополняют живую силу с Ямала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине, однако военное руководство пополняет живую силу солдатами с Ямала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным военных, 11 марта в морг Энергодара поступило около 30 тел погибших оккупантов.

В то же время, российское военное руководство принимает меры по восстановлению потерь в живой силе. Так, 10 марта, в Ялту в Донецкой области прибыло пополнение из Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Отмечается низкая мотивированность и нежелание личного состава врага участвовать в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.

Кроме того, за неделю украинские военные ликвидировали 5970 российских солдат.

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