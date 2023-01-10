Можуть вдарити по лікарні. Окупанти, ймовірно, готують провокацію на Луганщині
У тимчасово окупованій Луганській області російські війська можуть провокувати з жертвами серед цивільних. Ворог має намір звинуватити у цьому ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
У ЦНС пояснили, що окупаційна адміністрація в Луганській області має серйозні проблеми з настроями місцевого населення.
"Ключовою є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією з причин є перехід цивільних медичних установ до обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги", - зазначили там.
За даними підпілля, для дискредитації ЗСУ окупанти можуть обстріляти одну із лікарень області, де ще є громадянське населення. Росіяни планують ударити саме у відділення із цивільними.
У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій бути максимально уважними біля об'єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, у лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у тяжкому стані, "швидка допомога" виїжджає лише на виклики військових РФ.
Також повідомлялося, що напередодні Різдва повідомлялося, що окупанти можуть здійснити теракти у храмах на тимчасово окупованих територіях під час свята, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.
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