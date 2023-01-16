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Окупанти продовжують закривати лікарні та завозити медиків з РФ, - ЦНС

Фото: пОкупанти продовжують закривати лікарні та завозити медиків з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Медичні заклади на окупованій частині України все більше переорієнтовують на лікування російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер в м. Каховка, що у Херсонській області, перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують шпиталь для лікування військових російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Зокрема нова група з 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні, що у Запорізькій області. Загалом в усіх лікарнях на окупованій території надано розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - додали у ЦНС.

Раніше повідомлялось, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.

Через спротив місцевих медиків окупанти змушені надалі звозити лікарів з території РФ до захопленого Маріуполя.

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