Оккупанты продолжают закрывать больницы и завозить медиков из РФ, - ЦНС

Медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения военных российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предоставления услуг привлекаются российские врачи, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области. Во всех больницах на оккупированной территории предоставлено распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

"Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", - добавили в ЦНС.