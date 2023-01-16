Оккупанты продолжают закрывать больницы и завозить медиков из РФ, - ЦНС

Медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения военных российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для предоставления услуг привлекаются российские врачи, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области. Во всех больницах на оккупированной территории предоставлено распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.
"Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", - добавили в ЦНС.
Ранее сообщалось, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.
Из-за сопротивления местных медиков оккупанты вынуждены в дальнейшем свозить врачей с территории РФ в захваченный Мариуполь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.