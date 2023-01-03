Окупанти продовжують призначати свій персонал на Запорізькій АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Нагадаємо, окупанти змушують працівників Запорізької атомної електростанції укладати договір з російським "Росатомом", але безрезультатно. Попри те, що росіяни поставили маріонеткове керівництво на станції, більшість не зрадили Україну", - наголошує Центр національного спротиву.

За даними Центру, "Росатом" силами російських фахівців впроваджує власну моніторингову систему на території захопленої ЗАЕС. Спеціалісти представляють російську компанію "Консіст-ОС", що є структурним підрозділом окупаційного енергетичного оператора.

"Так, у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмітрія Міняєва - заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ "Концерн "Росенергоатом" (дочірня структура "Росатом")", - уточнює ЦНС.

Як підкреслює Центр, росіяни звозять свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію замість тих, хто відмовляється працювати на окупантів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що ситуація на ЗАЕС складна, ніхто не знає, які плани у ворога на найбільшу в Європі атомну електростанцію. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола неї. Окупанти періодично обстрілюють станцію та територію біля неї, граючи з вогнем, але звинувачують у цьому українську сторону.

Раніше ми писали, що на початку березня російська армія захопила Запорізьку атомну електростанцію та місто Енергодар. З того часу персонал станції та місцеві жителі живуть за диктаторськими правилами, піддаючись репресіям за проукраїнську позицію.

Що відбувається на ЗАЕС - РБК-Україна на умовах анонімності розповів її співробітник.

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