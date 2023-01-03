RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты продолжают назначать свой персонал на Запорожской АЭС

Фото: российские оккупанты продолжают завозить специалистов из РФ (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты продолжают свозить на Запорожскую АЭС свой персонал, а также заставляют украинских работников станции подписывать контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как подчеркивает Центр, россияне свозят свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию вместо отказывающихся работать на оккупантов.

"Например, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Миняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом" (дочерняя структура "Росатом")", - уточняет ЦНС.

По данным Центра, "Росатом" силами российских специалистов внедряет собственную мониторинговую систему на территории захваченной ЗАЭС. Специалисты представляют российскую компанию "Консист-ОС", являющуюся структурным подразделением оккупационного энергетического оператора.

"Напомним, оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции заключать договор с российским "Росатомом", но безрезультатно. Несмотря на то, что россияне поставили марионеточное руководство на станции, большинство не изменили Украине", - отмечает Центр национального сопротивления.

Недавно РБК-Украина сообщало, что ситуация на ЗАЭС сложная, никто не знает, какие планы у врага на крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг нее. Оккупанты периодически обстреливают станцию и территорию возле нее, играя с огнем, но обвиняют в этом украинскую сторону.

Ранее мы писали, что в начале марта российская армия захватила Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар. С этого времени персонал станции и местные жители живут по диктаторским правилам, подвергаясь репрессиям за проукраинскую позицию.

Что происходит на ЗАЭС - РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиЗапорожская АЭС