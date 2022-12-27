Що відбувається на ЗАЕС і як Енергодар переживає російську окупацію

Росія продовжує тероризувати мирні міста України, не тільки обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, а й взявши в заручники найбільшу атомну станцію Європи. Що відбувається на ЗАЕС – РБК-Україна на умовах анонімності розповів її співробітник.

На початку березня російська армія захопила Запорізьку атомну електростанцію та місто Енергодар. З того часу персонал станції та місцеві жителі живуть за диктаторськими правилами, піддаючись репресіям за проукраїнську позицію.

Ситуація на ЗАЕС складна, ніхто не знає, які плани у ворога на найбільшу в Європі атомну електростанцію. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола неї. Окупанти періодично обстрілюють станцію та територію біля неї, граючи з вогнем, але звинувачують у цьому українську сторону.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на станції. Втім, виконання цього залишається під питанням.

Про ситуацію в місті та на самій атомній станції розповів РБК-Україна працівник окупованої ЗАЕС, ім’я якого ми не будемо називати задля його безпеки.

Яка ситуація в Енергодарі

У місті і на станції станом на зараз все тихо, майже нічого не відбувається. За словами місцевого жителя, населений пункт продовжує жити своїм життям, тільки інколи щось підривається і вимикається світло, зникає вода і інтернет.

Кожну ніч місцеві слухають як бомблять міста на вільній стороні річки, сподіваючись що ніхто не постраждає. Разом з тим, наш співрозмовник зазначив, що за останні два місяці "прильотів" по місту майже не було. Раз підірвали трансформатор, а загалом ситуація спокійна.

Ставлення росіян до місцевих жителів не змінюється з першого дня окупації. Всіх, хто робить те, що їм не подобається, кидають на підвал.

"Стосовно техніки, я максимум, що бачив, – це БТР і вертоліт. Вони розміщують свою техніку десь в районі ССВЯП (Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, - ред.), але я там не був. Зазвичай вони їздять на своїй техніці вночі по селах, у повній темряві", – розповів місцевий житель.

Яка ситуація на ЗАЕС

Працівник Запорізької АЕС каже, що окупанти у місті і на станції довго не затримуються: десь приблизно кожен місяць-два вони міняються. За його словами, росіяни наскільки все хаотично і дивно роблять, що здається, наче самі не розуміють, для чого це все. Наприклад, вони встановлюють нові кабіни пропуску на прохідних, щось схоже на такі як в аеропортах.

"Ще будують укріплення на майданчику ЗАЕС, щось схоже на ДОТи (капітальна залізобетонна фортифікаційна споруда для прикриття артилерійської зброї, - ред.). Хоча це найтупіша ідея оборонятися саме на території ЗАЕС, бо сама станція і місто знаходяться у низині, а оборонятися у низині, думаю, дуже погана ідея. А ще солдати тусуються вночі на блоках біля вікон, типу охороняють. Може думають, що хтось їх буде штурмувати з річки", - розповів виданню працівник станції.

Чи є ризик потенційної катастрофи на ЗАЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що аварія на цій станції стане ударом по багатьох країнах, усе залежатиме лише від напрямку й сили вітру.

У разі аварії на станції, наслідки загрожують усьому світу. Під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країн, земель та вод, вважає фахівець НАН України Іван Ковалець, який оприлюднив математичну симуляцію аварійної ситуації на ЗАЕС.

Наслідки вибуху на Запорізькій АЕС, як показано у розрахунках вченого, можуть відчути на півдні України, в Криму, Румунії та Болгарії. Також буде радіоактивне забруднення території Чорного моря. Втім, все ж ситуація буде залежати від метеорологічних умов, а точніше "куди вітер повіє".

Як розповів виданню працівник станції, вся складність роботи в тому, що росіяни повсюди ходять з автоматами, а представники "Росатому" намагаються влізати в робочі процеси, навіть блокують перепустки персоналу. Це вже призвело до того, що на блочних щитах керування у деяких змінах не вистачає навіть мінімальної кількості людей. Обхідники працюють по одному замість трьох.

"Якщо людей стане менше, то персоналу, який ще пускають на станцію, доведеться більше працювати, менше спати і відпочивати. Накопичується стрес, який і так присутній через військових. Втрачається увага, а це все призводить до помилок. Якщо виникне якась позаштатна ситуація, то ця сукупність помилок може призвести до поганих наслідків", – вважає він.

Втім, за словами працівника ЗАЕС, ризиків якоїсь аварії чи катастрофи станом на зараз немає. "Реактори стоять, дизель-генератори готові, працюють дві лінії, по яких живляться системи безпеки. Якщо коротко, то поки росіяни не захочуть зробити цю катастрофу, то катастрофи не буде", – зазначив співрозмовник.

Зараз станція не працює у мережу, а навпаки живиться від української енергомережі для безпечної роботи, яка можлива в таких умовах.

"Зараз 4 блоки повністю зупинені, і 2 блоки працюють на опалення міста. Стосовно мінування – все складно. Вони замінували вйсю берегову лінію, звідти часто доносяться вибухи. Скоріше за все, собаки знаходять ці міни, тому вони детонують", – додав він.

В яких умовах працюють працівники ЗАЕС

В березні окупанти заявили, що Запорізька АЕС перейшла у власність "Росатому". Відповідно, українські працівники постали перед вибором, чи підписувати їм контакт з "новим керівництвом".

Багато хто продовжує працювати, але без підписання цього контракту, є й ті, хто погодився. Як розповів працівник станції, їм доводиться працювати в умовах вибухів, жорсткої перевірки на проходах та загрози життю за власну думку.

"Був такий колега по роботі, який середній палець їм показав і за це в нього машину "віджали", а його – побили. Тут всі розумні люди і свою проукраїнську позицію показують обережно", – розповів наш співрозмовник.

В перші місяці були випадки, коли росіяни дізнавались, що рідні працівників станції воювали в зоні АТО, і потім їх на місяць-два закривали у підвалах. Але зараз вже такого немає.

"Чесно кажучи, останнім часом солдати якісь дуже ввічливі. Якщо говорити про представників "Росатому" (співробітникам ЗАЕС окупанти наказали перевестися до російської державної корпорації "Росатом", - ред.), то там інша історія. В тих майже кожне слово – це матюк. Персонал вони не поважають, ну а персонал не поважає їх", – розповів працівник станції.

Які настрої у місцевого населення

"Ну і майже все населення чекає на звільнення. Хоча є і такі, яким подобається жити в окупації. Вони отримують паспорти і вважають, що "яка різниця", хто у владі, виправдовують дії цих вбивць і терористів, вихваляються тим, що отримують дві зарплати, а головне, що їх не чіпляє те, що вони продали свою свободу за всього на всього одну зарплату", – обурюється місцевий житель.

Ще донедавна, як розповів працівник станції, ходили плітки, що наче до Нового року окупанти підуть зі станції. Але по факту це лише чутки. "Бо якось менше тут росіян не стало, ротація недавно була. Знаємо, звісно, що все може бути. Але віримо тільки в ЗСУ, бо ці окупанти розуміють тільки силу", – резюмував він.