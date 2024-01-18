UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти продовжують переміщувати техніку до Волновахи та будують нові укріплення (відео)

Фото: окупанти продовжують переміщувати техніку до Волновахи та будують нові укріплення (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Маріуполі знову зафіксували переміщення техніки окупантів у напрямку Волновахи Донецької області. Також росіяни продовжують будувати нові бетонні укріплення. Ймовірно, готуються до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, по лінії Маріуполь - Волноваха майже закінчено будівництво фортифікацій.

"Основний захисний напрям з півночі на південь. Тобто росіяни за логікою встановлення очікують наступ не просто по лінії від Вугледару, але безпосередньо від Волновахи. Всі укріплення поміркували померанчовими стрілками на відео", - написав Андрющенко.

Нове в укріпленнях - повноцінні бетонні секції накшталт однокімнатної квартири. Таких везуть вдосталь через Маріуполь і далі в бік Волновахи.

"Перевірили “ніжками” - заривають майже під нуль по лінії бліндажів. Всі відносно свіжі. Потік подібних конструкцій не завеликий, але існує. Окрім того, ця тенденція виникла орієнтовно з середини жовтня. До того не помічено. Зараз просто фіксуємо (на відео окремо зазначили факт такого перевезення конструкцій)", - розповів радник мера.

Військові колони росіян їдуть в бік Волновахи з трьох напрямів одночасно:

  • Новоазовськ - Гранітне - Волноваха;
  • Маріуполь - Волноваха;
  • Запорізька область - Нікольське - Волноваха.

Зазначається, що найбільшою точкою логістики є село Гранітне. Зафіксовані чисельні тягачі для перевезення військової техніки. Для переміщення задіяно чималий відсоток умовно цивільного транспорту.

Повноцінний блок-пост у росіян один - Волноваха. Інші - мобільні патрулі.

"Дивно, але факт. Висновок без змін. Вугледар в зоні ризику на початок активних наступальних дій. Автомобільний міст в селі Гранітне - ключова точка логістики по цьому напряму. За умови його пошкодження логістичне плече витягуються до Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха, що не просто збільшує, але значно сповільнює будь-які військові постачання", - додав Андрющенко.

Переміщення окупантів до Волновахи

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Донецької області.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьВолновахаокупантиВійна Росії проти України