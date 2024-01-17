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У Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи

Маріуполь, Донецька область, Середа 17 січня 2024 10:19
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У Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи Фото: у Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти переміщують через Маріуполь живу силу та інженерні підрозділи у напрямку Волновахи Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як зазначається, з Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи.

Також, за словами, Андрющенка, окупанти розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках в Центральному районі Маріуполя. Найбільша концентрація в районі пр. Металургів та бул. Шевченка, а також в приватному секторі "Новоселовці".

До того ж зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

"В цілому можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Досі Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску росіян на півночі Донецької області", - зазначив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

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