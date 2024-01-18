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Оккупанты продолжают перемещать технику в Волноваху и строят новые укрепления (видео)

Фото: оккупанты продолжают перемещать технику в Волноваху и строят новые укрепления (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники оккупантов в направлении Волновахи Донецкой области. Также россияне продолжают строить новые бетонные укрепления. Вероятно, готовятся к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, по линии Мариуполь - Волноваха почти закончено строительство фортификаций.

"Основное защитное направление с севера на юг. То есть россияне по логике установки ожидают наступление не просто по линии от Угледара, но непосредственно от Волновахи. Все укрепления поразмыслили оранжевыми стрелками на видео", - написал Андрющенко.

Новое в укреплениях - полноценные бетонные секции вроде однокомнатной квартиры. Таких везут достаточно через Мариуполь и дальше в сторону Волновахи.

"Проверили "ножками" - зарывают почти под ноль по линии блиндажей. Все относительно свежие. Поток подобных конструкций невелик, но существует. Кроме того, эта тенденция возникла ориентировочно с середины октября. К тому же не замечено. Сейчас просто фиксируем (на видео отдельно) отметили факт такой перевозки конструкций)", - рассказал советник мэра.

Военные колонны россиян едут в сторону Волновахи по трем направлениям одновременно:

  • Новоазовск - Гранитное - Волноваха;
  • Мариуполь - Волноваха;
  • Запорожская область - Никольское - Волноваха.

Отмечается, что самой большой точкой логистики является село Гранитное. Зафиксированы многочисленные тягачи для перевозки военной техники. Для перемещения задействован немалый процент условно гражданского транспорта.

Полноценный блок-пост у россиян один - Волноваха. Другие - мобильные патрули.

"Удивительно, но факт. Вывод без изменений. Угледар в зоне риска на начало активных наступательных действий. Автомобильный мост в селе Гранитное - ключевая точка логистики по этому направлению. При условии его повреждения логистическое плечо вытягивается в Новоазовск - Мариуполь - Волноваха, что не просто увеличивает, но значительно замедляет какие-либо военные поставки", - добавил Андрющенко.

Перемещение оккупантов в Волноваху

Напомним, вчера мы сообщали, что в Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи Донецкой области.

Как отмечается, из Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.

К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.

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МариупольДонецкая областьВолновахаокупантиВойна России против Украины