Окупанти продовжують перекидати надвелику кількість техніки по трасі Донецьк - Маріуполь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Як зазначає Андрющенко, росіяни почали переміщення техники, поки що живої сили та БК не лише з Новоазовського напряму.

"Траса Донецьк - Маріуполь: другий день поспіль фіксуємо надвеликий рух техніки. Техніка частково залишається в Маріуполі та районі, але переважно переміщується як в напрямку Бердянську, так і в напрямку Пологів", - зазначає радник.