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Оккупанты продолжают перебрасывать большое количество техники по трассе Донецк - Мариуполь

Фото: в Мариуполе оккупанты сосредоточивают большое количество техники и живой силы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне продолжают перебрасывать в оккупированный Мариуполь живую силу и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отмечает Андрющенко, россияне начали перемещение техники, пока еще живой силы и БК не только с Новоазовского направления.

"Траса Донецк - Мариуполь: второй день подряд фиксируем сверхбольшое движение техники. Техника частично остается в Мариуполе и районе, но преимущественно перемещается как в направлении Бердянска, так и в направлении Пологов", - отмечает советник.

Утром РБК-Украина сообщало, что оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано движение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300. Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия стянула в Мариупольский район более 30 тысяч оккупантов.

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Мариупольокупанти