Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: есть разрушения и погибший

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Из-за атак погиб гражданский, также есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двухлетнюю и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.

Так, в результате атак на Волчанск погиб 62-летний мужчина, также ранения получила женщина 83 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, из-за обстрелов в городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности и здание районного отдела Нацполиции.

Тем временем в Купянске вследствие обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры, а также повреждены частные жилые дома.