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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: есть разрушения и погибший

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Харьковская область, Вторник 31 января 2023 09:13
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: есть разрушения и погибший Фото: оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Из-за атак погиб гражданский, также есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двухлетнюю и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - рассказал он.

Так, в результате атак на Волчанск погиб 62-летний мужчина, также ранения получила женщина 83 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, из-за обстрелов в городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности и здание районного отдела Нацполиции.

Тем временем в Купянске вследствие обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры, а также повреждены частные жилые дома.

Напомним, что в ночь на 30 января в Харькове российская ракета разрушила подъезд в многоэтажном доме. В результате атаки погибла женщина, три человека пострадали.

В ГСЧС показали, как проходит разбор завалов после ракетного удара по жилому дому в Харькове.

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