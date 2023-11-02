ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти послабили атаки на Авдіївку, щоб перегрупуватися, - ЗСУ

Авдіївка, Четвер 02 листопада 2023 12:50
UA EN RU
Окупанти послабили атаки на Авдіївку, щоб перегрупуватися, - ЗСУ Фото: окупанти послабили атаки на Авдіївку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники послабили атаки на Авдіївському напрямку. Росіяни перегруповуються, але не відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Кількість штурмів там (в Авдіївці, - ред.) дещо зменшилася, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 обстрілів. Збито ще один штурмовик Су-25 на Донеччині. Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але наразі не так активно, він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі", - сказав він.

За словами речника, окупанти вели наступальні дії в районах Сєвєрного і Первомайського, але безуспішно. На цьому напрямку за добу ЗСУ відбили 7 атак ворога.

Також, як зазначи Штупун, окупанти намагалися прорвати оборону у районі Мар'їнки. Тут Сили оборони за добу відбили понад 20 атак.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Його називають наймасштабнішим з 2014 року.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

У Генштабі зазначають, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Речник Генштабу також підтверджує, що окупанти активізувалися біля Мар'їнки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше