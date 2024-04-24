Окупанти призначають директорами навчальних закладів лаборантів і двірників, - ЦНС

У зв'язку з дефіцитом педагогічних працівників на окупованих територіях, загарбники призначають директорами навчальних закладів лаборантів і двірників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що попри обіцянки високих зарплат і соціального захисту, на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, критично бракує кадрів для закладів освіти. Насамперед йдеться про вчителів старших класів і представників адміністрації навчальних закладів.
Тому окупанти не соромляться ставити на посади директора школи чи заступника з навчальної частини колишніх лаборантів або ж навіть двірників. Усе тому, що більшість педагогів на окупованих територіях відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, а багато свідомих вчителів продовжують дистанційно викладати в українських школах.
"Приїздити із Росії на тимчасово окуповані території України педагоги не поспішають. Навіть за обіцяні грошові виплати та гарантоване житло. Якщо такі знаходяться, то це в більшості студенти другосортних російських педагогічних вузів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни підготували нову пастку для аграріїв на тимчасово окупованих територіях.
Також у Центрі нацспротиву розповіли, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.
Крім того, росіяни створили орган контролю пропаганди у школах на окупованих територіях.
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