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Окупанти пришвидшують паспортизацію, аби виправдати свою присутність в Україні

Фото: окупанти роблять життя на захоплених територіях жахливим без паспорта РФ (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти намагаються якомога швидше провести паспортизацію місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України, бо гадають, що це виправдає захоплення ними цих регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як засвідчує Центр, російські загарбники за 9 місяців окупації так і не змогли досягти того рівня паспортизації, якого від них вимагала їхня влада. Кількість власників російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України дуже низька - десятки тисяч. За словами ЦНС, це просто посміховисько для мільйонного регіону, та ще й руйнує міфи про 99% підтримку місцевих мешканців на псевдореферендумі щодо входження до складу РФ.

Аби хоча б якимось чином підвищити кількість виданих російських паспортів, окупанти вдаються до створення жахливих умов життя у тимчасово захоплених регіонах, за яких без ворожого паспорту існування неможливе. Крім того, відсутність паспорта РФ може взагалі стати причиною фільтраційних заходів стосовно будь-кого.

До того ж, загарбники також видають паспорти евакуйованим у РФ українцям і вписують їх прізвища до відповідного реєстру, аби завищити кількість власників російських паспортів на півдні України.

"Тепер ворог ввів у регіоні пришвидшену видачу паспортів за 10 днів - для порівняння: видача перепустки на території вільної України займає місяць. Та це не змінює ситуації. Цього місяця у Херсонській області планують видати 7 тисяч паспортів, і не факт що план буде виконано", - повідомляє ЦНС.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що війська РФ на тимчасово окупованих територіях намагаються за допомогою підкупу залучити людей пенсійного віку до співпраці.

Крім того, ми писали, що з 1 січня на окупованих територіях Луганської області ворог збирається вивести з обігу гривню. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про аналогічне злочинне рішення окупантів у Донецькій області.

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