Оккупанты ускоряют паспортизацию, чтобы оправдать свое присутствие в Украине

Как свидетельствует Центр, российские захватчики за 9 месяцев оккупации так и не смогли достичь того уровня паспортизации, которого от них требовала их власть. Количество владельцев российского паспорта на временно оккупированных территориях Украины очень низкое - десятки тысяч. По словам ЦНС, это просто посмешище для миллионного региона, к тому же, разрушает мифы о 99% поддержке местных жителей на псевдореферендуме по вхождению в состав РФ.

Чтобы хоть как-то повысить количество выданных российских паспортов, оккупанты прибегают к созданию ужасных условий жизни во временно захваченных регионах, при которых без вражеского паспорта существование невозможно. Кроме того, отсутствие паспорта РФ может вообще стать причиной фильтрационных мер по отношению к кому угодно.

К тому же, захватчики также выдают паспорта эвакуированным в РФ украинцам и вписывают их фамилии в соответствующий реестр, чтобы завысить количество владельцев российских паспортов на юге Украины.

"Теперь враг ввел в регионе ускоренную выдачу паспортов за 10 дней - для сравнения: выдача пропуска на территории свободной Украины занимает месяц. Но это не меняет ситуацию. В этом месяце в Херсонской области планируют выдать 7 тысяч паспортов, и не факт, что план будет выполнен" , - сообщает ЦНС.