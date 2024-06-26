Оккупанты продолжают давить в районе Часового Яра, но успеха не имеют, - Генштаб

В Украине на фронте в течение суток 22 июня и по состоянию на вечер зафиксировано 123 боевых столкновений. Около трети из них - на Покровском направлении, которое остается самым горячим, а на Северском враг не прекращает давить в районе Часового Яра, но успеха не имеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании предоставили информацию об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 25 июня.

"Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", - говорится в отчете.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины 43 авиационных удара с применением 60 КАБов (УАБов), также задействовали 368 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил более 2700 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам со ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации 8 раз атаковали в районах Глубокого, Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили 5 штурмовых действий противника, еще 3 боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении противник предпринял 10 попыток оттеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка. 9 атак врага успешно отражены.

"Напряженная обстановка остается в районе Степной Новоселовки, где еще проходит бой", - передали в Генштабе.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 12 атак врага, бои продолжаются.

В отчете говорится, что ВСУ принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела - с начала суток оккупанты совершили 13 безуспешных штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

В Генштабе рассказали, что 9 попыток врага приблизиться к позициям ВСУ возле Часового Яра, Ивановского и Андреевки, на Краматорском направлении, потерпели неудачу.

"В то же время, оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Часового Яра, где сейчас продолжается боестолкновение. Ситуация под контролем украинских защитников", - рассказали в военном командовании.

На Торецком направлении обстановка существенных изменений не имела и остается напряженной. Здесь при поддержке авиации противник 11 раз атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка. Все штурмовые действия подразделения Сил обороны отразились. Принимаются меры по наращиванию устойчивости обороны.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий - количество боестолкновений возросло до 42.

"Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Нашими воинами отбито 35 вражеских атак, продолжаются бои в районах Новоалександровки и Сокола", - рассказали в Генштабе.

Также отмечается, что предварительные потери агрессора на этом направлении составили 271 оккупант убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевых бронированных машины, две пушки и два автомобиля. Утраты уточняются, говорится в отчете.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 6 боестолкновений. Потерпели неудачу 2 штурмовых действия захватнических войск вблизи Георгиевки и Константиновки. В то же время сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где продолжаются бои.

На Времивском и Ореховском направлениях обстановка изменений не претерпела. Атаки врага в районах Константиновки, Урожайного, Малой Токмачки и Работино успеха не имели. Потери позиций и территорий не допущены, передали в Генштабе.

На Приднепровском направлении 4 штурмовых действия врага успеха не имели, ситуация характеризуется как контролируемая.

На других направлениях обстановка без существенных изменений.

"Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно следует отметить воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам" , – рассказали в военном командовании.

Удары по вражеским целям

В Генштабе также рассказали, что в течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили: