Окупанти принесли повістку? Українцям дали рекомендації на такий випадок

Чоловіки на окупованих територіях почали отримувати повістки в російську армію. Що робити українцям у такому разі і як не потрапити у військо загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Якщо людині вручили повістку, і вона немає можливості виїхати з окупованих територій на підконтрольну Україну, або ж сховатися, варто скористатися державним українським проектом для здачі в полон "Хочу жить", - йдеться в повідомленні.

Що треба робити

Для цього необхідно заздалегідь зв’язатися з операторами "гарячої лінії" чи зареєструватися у проєкті через чат-бот, запастися засобом зв’язку і за сприятливої нагоди на лінії фронту домовитися про добровільну та безпечну здачу в полон самому або ж усім підрозділом.

"Головне - знайти спосіб повідомити українським силам оборони та спецслужбам про свої наміри!" - радять в Центрі.

Для зв’язку через Telegram і WhatsApp:

+380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 688.

Для дзвінків:

+380 44 35 08 917;

688 (тільки з українських номерів).

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти посилюють мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, і в Херсонській області, хоча гауляйтери заявляли, що жодної мобілізації не проводитиметься. Крім того, на Луганщині російські окупанти збираються забрати до своєї армії неповнолітніх.

Нагадаємо, як раніше уточнювали у Генштабі ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.