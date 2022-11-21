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Окупанти примусово вивозять мешканців Біловодська до Луганська, - ОВА

Фото: Окупанти примусово вивозять мешканців Біловодська до Луганська (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують заходи щодо примусового перевезення людей на окупованій частині Луганської області. А в Лисичанську загарбники так і не змогли організувати опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до Луганська росіяни вивозять мешканців Біловодська", - йдеться у повідомленні.

Також Луганська ОВА повідомляє, що найгірша з окупованих у 2022 році міст ситуація у Лисичанську склалася через те, що його захопили останнім. Так пояснюють людям і про це говорять російські ЗМІ.

"До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки. Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до красноярського краю. Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російські військові намагаються штурмувати Білогорівку Луганської області. Тим часом наші воїни рухаються в напрямку Сватове-Кремінна.

РБК-Україна писало про те, що, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ постійно просуваються вперед у Луганській області, попри постійне поповнення особового складу у росіян.

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